На реке Лене в Якутии столкнулись два парома

Плавсредства были отбуксированы к берегу и ожидают ремонта. Никто из пассажиров не пострадал.

В Республике Саха (Якутия) столкнулись два частных парома, никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха в Якутске.

22 сентября около 23:00 на реке Лене во время переправы Якутск — Нижний Бестях столкнулись суда "Паром-9" и "СПТО-832" частных перевозчиков ООО "Первая паромная переправа" и ООО "Ассоциация строителей АЯМ". Авария произошла в районе острова Сафон.

Пассажиры не пострадали, разбит один автомобиль, плавсредства получили лёгкие повреждения.

Рейсы были отменены, выгрузку автомобилей совершили в микрорайоне Даркылах. Паромы находятся на берегу и ожидают ремонта.

В Министерстве транспорта Якутии сообщили, что будет проведена проверка, а также установлены все обстоятельства произошедшего.