В Приамурье полицейские изъяли с фермы более 3 тыс. литров нелегального спирта

Нарушителям грозит штраф до трёх миллионов рублей или до трёх лет принудительных работ или тюремного заключения.

В селе Ивановском Амурской области на территории фермы полицейские обнаружили более трёх тысяч литров нелегального алкоголя, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории животноводческого комплекса в одном из сёл обнаружено 17 коробок с бутылками по 0,5 литра с прозрачной жидкостью с этикетками с названием известной марки водки, 217 коробок с пустыми бутылками с аналогичными этикетками, пластиковая ёмкость с кранами объёмом 1000 литров, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также укупорочная фурнитура для бутылок, — говорится в сообщении.

Также полицейские обнаружили и изъяли автомобиль, в котором находилось 600 канистр объёмом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью и этикетками с надписью "Спирт этиловый".

Согласно заключению экспертов, крепость обнаруженного алкоголя не соответствует ГОСТу.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 171.3 УК РФ "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх миллионов рублей.