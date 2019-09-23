В Москву в понедельник придут первые ночные заморозки

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Начало недели в Москве будет холодным и ветреным, сообщает Гидрометцентр.

Днём облачно, местами небольшие осадки — дождь с мокрым снегом. В ночь на вторник заморозки, температура опустится до –1 градуса.

Ветер северо-западный, 12 м/с. МЧС объявило жёлтый уровень опасности из-за порывов до 18 м/с. Атмосферное давление немного повышенное — 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём столбик термометра будет колебаться в пределах 5–10 градусов, а ночью сильно похолодает, температура упадёт до 4 градусов ниже ноля.

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