Синоптики рассказали, когда в Москву придёт небольшое потепление

В Москве холодно и дождливо, температура в Центральном округе на несколько градусов ниже климатической нормы.

Наступившая неделя в центральных областях России будет достаточно прохладной. Погода, больше характерная для октября, останется в Москве минимум на неделю, только к выходным возможно потепление на пару градусов. В целом эта осень будет холоднее климатической нормы, об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

В понедельник температура составит в среднем 6 градусов, ночью опустится до 3 градусов ниже ноля. На севере Центрального округа дождь и мокрый снег.

Непогода застигнет Поволжье, Ростовскую и Волгоградскую области, там тоже похолодание и ночные заморозки. В Приморье и на побережье Магаданской области сильный ветер, 20–23 м/с.

Самое тёплое место в России — Сочи и Туапсе, там до сих пор бархатный сезон, днём 25–26 градусов, ночью 16–18. В Крыму всех желающих погреться ждёт тёплое море, 22-23 градуса.