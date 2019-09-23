Зариф рассказал об оружии хуситов, которое позволило им атаковать Saudi Aramco

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" сами увеличили радиус ракет для атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco 14 сентября. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью с CBS.

Зариф объяснил это тем, что оружие для повстанцев за саудовские деньги скупал во время нахождения у власти бывший президент страны Али Абдалла Салех.

При этом он подчеркнул, что и у самих мятежников есть технологии, позволяющие им совершенствовать имеющееся оружие.

Эр-Рияд, по словам Зарифа, со своей стороны не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам на НПЗ.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти.

США заявили, что в нападении на Саудовскую Аравию виноват Иран, хотя ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Это не помешало американским властям наложить санкции на Нацбанк Ирана.