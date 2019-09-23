Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

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Фото © ГУ МЧС по Саратовской области

При пожаре в частном доме в селе Озёрное Саратовской области погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар произошёл в 3:49 по московскому времени в деревянном доме по адресу улица Рабочая, дом 26. В тушении пожара принимало участие 24 человека и 10 единиц техники.

Причины трагедии пока не известны.

Ранее Лайф сообщал о пожаре в жилом доме в городе Рошаль Московской области, в результате которого погибло три человека.

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