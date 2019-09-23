Казахстан прорабатывает визит Путина в республику

Возможный визит президента России Владимира Путина в Казахстан прорабатывается. Об этом на брифинге заявил глава МИД республики Роман Василенко.
— Безусловно, прорабатывается и визит Владимира Владимировича Путина, который состоится в согласованное между двумя сторонами время, — заявил Василенко.
По словам главы дипведомства, в ноябре планируется визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск, где пройдёт XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Также в скором времени Астана огласит решение об участии главы республики в форуме международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
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