Казахстан прорабатывает визит Путина в республику

72

Владимир Путин. Фото © Пресс-служба президента РФ

Возможный визит президента России Владимира Путина в Казахстан прорабатывается. Об этом на брифинге заявил глава МИД республики Роман Василенко.

Безусловно, прорабатывается и визит Владимира Владимировича Путина, который состоится в согласованное между двумя сторонами время, — заявил Василенко.

По словам главы дипведомства, в ноябре планируется визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск, где пройдёт XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Также в скором времени Астана огласит решение об участии главы республики в форуме международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×