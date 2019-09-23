Суд арестовал трёх сторонников ИГИЛ, задержанных в Нижневартовске

Нижневартовский городской суд арестовал трёх местных жителей, которые подозреваются в участии в террористической организации. Об этом ТАСС сообщила помощник председателя суда Юлия Барычева.
Отмечается, что все задержанные отправлены под стражу на два месяца.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске были задержаны три местных жителя, которые подозреваются в связях с террористической группировкой ИГИЛ*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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