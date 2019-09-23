Спортсмен из Улан-Удэ установил мировой рекорд по отжиманиям на левой руке

Второй в своей жизни мировой рекорд по отжиманиям на левой руке зафиксировал спортсмен из Улан-Удэ. Рафаэль Кулиев отжался на левой руке 46 раз подряд за 30 секунд.

— Побил предыдущий рекорд на четыре раза. На этом я не останавливаюсь — в моей копилке уже пять рекордов России и два мировых, — пишет Кулиев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В адрес рекордсмена сразу последовало множество восторженных комментариев. В ответ на один из них Рафаэль признаётся, что просто живёт спортом. Международная организация рекордов официально зарегистрировала достижение Кулиева 21 сентября.

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