Оставленная без присмотра пятилетняя девочка погибла в пожаре в Иркутске

В Иркутске пятилетняя девочка погибла в результате пожара в четырёхэтажном жилом доме на Красногвардейской улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Двухлетний брат погибшей находится в больнице. Отмечается, что дети были оставлены без присмотра. Их в бессознательном состоянии обнаружил вернувшийся домой отец.

В момент возгорания в доме находилось 25 человек. Они смогли самостоятельно эвакуироваться по лестничным маршам. Ещё троих жителей дома спасли пожарные. Причины возгорания устанавливаются.