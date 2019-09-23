Оставленная без присмотра пятилетняя девочка погибла в пожаре в Иркутске

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Фото © VK / Новости Иркутска сегодня, происшествия, ЧП, ДТП

В Иркутске пятилетняя девочка погибла в результате пожара в четырёхэтажном жилом доме на Красногвардейской улице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Двухлетний брат погибшей находится в больнице. Отмечается, что дети были оставлены без присмотра. Их в бессознательном состоянии обнаружил вернувшийся домой отец.

В момент возгорания в доме находилось 25 человек. Они смогли самостоятельно эвакуироваться по лестничным маршам. Ещё троих жителей дома спасли пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

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