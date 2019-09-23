СМИ: Трамп и Джонсон заключат соглашение о свободной торговле к июлю 2020 года

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон условились заключить соглашение о свободной торговле до июля 2020 года. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на источник в правительстве.

Такое решение относительно срока подписания договора связано с грядущими в 2020 году выборами в США. Однако, по данным издания, заключение соглашения возможно только после выхода Соединённого Королевства из ЕС.

Для Америки этот договор может стать крупнейшей сделкой с другим государством, сообщает издание. Для США это означает снижение британских пошлин на импорт продукции из стали, а также снижение или полную отмену цифрового налога для технологических компаний.

В свою очередь Лондон по условиям договора рассчитывает на доступ к рынку финансовых услуг США.

Напомним, лидеры двух государств начали обсуждать соглашение о свободной торговле и Brexit ещё в конце августа.