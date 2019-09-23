В Москве таксист украл iPhone у избитого неизвестными мужчины

В центре Москвы дважды ограбили и один раз избили мужчину. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Гражданин 1983 года рождения обратился в ОВД Тверского района. По его словам, вечером 22 сентября он выпил в баре и пошёл домой. По пути на него напала компания неизвестных, избила и отняла сумку с банковскими картами.

Пока пострадавший лежал на асфальте после первого инцидента, к нему подъехал таксист и украл iPhone. Больше, по данным пресс-службы регионального управления МВД РФ, потерпевший ничего вспомнить не смог.

В настоящее время по заявленным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.