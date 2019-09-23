В Житомирской области в ДТП с автобусом погибло девять человек

По предварительным данным, водитель грузового DAF не справился с управлением и протаранил общественный транспорт.

В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с междугородним автобусом, следующим рейсом Житомир —Яремча. В результате происшествия девять человек погибли и по меньшей мере 11 ранены. Об этом сообщает Государственная служба Украины по ЧС.

— Водитель DAF с полуприцепом, который двигался в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом <...>, который стоял на обочине дороги, — сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло в 23:26 на 250-м километре трассы Киев — Чоп Новоград-Волынского района. Все пострадавшие госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.