В Житомирской области в ДТП с автобусом погибло девять человек

В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с междугородним автобусом, следующим рейсом Житомир —Яремча. В результате происшествия девять человек погибли и по меньшей мере 11 ранены. Об этом сообщает Государственная служба Украины по ЧС.
— Водитель DAF с полуприцепом, который двигался в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом <...>, который стоял на обочине дороги, — сообщает пресс-служба ГСЧС.
ДТП произошло в 23:26 на 250-м километре трассы Киев — Чоп Новоград-Волынского района. Все пострадавшие госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
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