На Сахалине застрелили медведя, растерзавшего сторожа

182

Фото © Pixabay

Охотоведы застрелили медведя, убившего сторожа рыболовецкого стана в Смирныховском районе Сахалина 19 сентября. Об этом ТАСС рассказал замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, медведь вновь вышел на рыболовецкий стан, где его уже ждала оперативная группа, которая и застрелила 200-килограммового хищника.

Полиция продолжает расследование.

Напомним, тело мужчины с тяжёлыми ранениями нашли работники нефтеперерабатывающего завода.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×