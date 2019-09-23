На Сахалине застрелили медведя, растерзавшего сторожа

Охотоведы застрелили медведя, убившего сторожа рыболовецкого стана в Смирныховском районе Сахалина 19 сентября. Об этом ТАСС рассказал замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Данила Дударев.
Вечером в воскресенье, 22 сентября, медведь вновь вышел на рыболовецкий стан, где его уже ждала оперативная группа, которая и застрелила 200-килограммового хищника.
Полиция продолжает расследование.
Напомним, тело мужчины с тяжёлыми ранениями нашли работники нефтеперерабатывающего завода.
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