В Перми пьяный водитель украл "лежачего" полицейского для "личных нужд"

В процессе беседы с водителем выяснилось, что он лишён права управления с 2016 года.

В багажнике машины нетрезвого пермяка обнаружили фрагмент "лежачего" полицейского. О странной находке сообщили в пресс-службе краевого главка МВД РФ.

— При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили фрагмент металлического дорожного кабель-канала. Злоумышленник пояснил, что украл конструкцию с Рязанской улицы для использования в личных целях, —отметили в ведомстве.

Как уточняется, внимание сотрудников ГИБДД автомобиль нарушителя привлёк тем, что ехал без включённых фар. Когда машину остановили, выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Также оказалось, что с 2016 года задержанный лишён права управления.

Отмечается, что мужчину взяли под административный арест. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража".