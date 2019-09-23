В России разрабатывают истребитель шестого поколения

В России учёные работают над созданием истребителей нового — шестого — поколения. Об этом рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
По его словам, в базовом варианте новых истребителей предусматривается беспилотное управление.
— Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: ещё быстрее, ещё манёвреннее, ещё незаметнее и так далее, — цитирует Хохлова РИА "Новости".
Напомним, пятое поколение российских истребителей представляет Су-57. Лайф сообщал, что новыми самолётами уже заинтересовалась Турция.
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