В России разрабатывают истребитель шестого поколения

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Самолёты должны стать ещё быстрее, манёвреннее и незаметнее, также обещают добавить беспилотное управление.

В России учёные работают над созданием истребителей нового — шестого — поколения. Об этом рассказал гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

По его словам, в базовом варианте новых истребителей предусматривается беспилотное управление.

Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: ещё быстрее, ещё манёвреннее, ещё незаметнее и так далее, — цитирует Хохлова РИА "Новости".

Напомним, пятое поколение российских истребителей представляет Су-57. Лайф сообщал, что новыми самолётами уже заинтересовалась Турция.

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