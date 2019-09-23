Безработный москвич до смерти избил знакомую в пьяной ссоре

Задержан подозреваемый в избиении до смерти женщины в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, в ходе распития алкогольных напитков безработный мужчина 1987 года рождения поссорился с хозяйкой квартиры и избил её предметом, который пока не удалось установить. Женщина 1979 года рождения от полученных травм скончалась.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.