Путин поручил подписать соглашение о модернизации Вооружённых сил Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооружённых сил Абхазии. Распоряжение главы государства было опубликовано на портале правовой информации.
Отмечается, что Минобороны и МИД РФ должны провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договорённости подписать соглашение.
Военное сотрудничество Москвы и Сухума было начато в 2008 году, когда Россия признала Абхазию независимым государством.
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