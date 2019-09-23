Путин поручил подписать соглашение о модернизации Вооружённых сил Абхазии

34

Фото © Министерство обороны Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооружённых сил Абхазии. Распоряжение главы государства было опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что Минобороны и МИД РФ должны провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договорённости подписать соглашение.

Военное сотрудничество Москвы и Сухума было начато в 2008 году, когда Россия признала Абхазию независимым государством.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×