В Приангарье мужчину обвинили в убийстве 19-летней давности

По данным следствия, в 2000 году задержанный нанёс своей сожительнице несколько ножевых ранений, после чего спрятал тело в безлюдном месте.

В Иркутской области мужчину обвинили в убийстве, совершённом 19 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

По версии следствия, в 2000 году в Усть-Куте задержанный нанёс своей 22-летней сожительнице несколько ножевых ранений, после чего спрятал тело в безлюдном месте.

После этого он долго скрывался от правоохранительных органов. Следователи выяснили, что он проживал на Украине и в 2006 году там попал в тюрьму.

Мужчину задержали в начале сентября в другом регионе, где он отбывал наказание за совершение похожего преступления.

— Обвиняемый этапирован, заключён под стражу... На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал, что мотивом убийства стала ревность, — отметили в сообщении.