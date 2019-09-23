В Австралии снова нашли иглы в клубнике

Австралийская полиция начала расследование по факту двух случаев обнаружения швейных игл в свежей клубнике. Об этом сообщает ABC со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Мельбурна Скай Уилсон-Райт отмечала своё 30-летие. На праздник был куплен клубничный торт, женщина откусила одну из ягод и ужаснулась, почувствовав в ней иглу. Полицейские выяснили, что клубника была куплена в супермаркете Coles в северной части города. Позже она была покрыта шоколадом в другом месте и помещена на торт.

За последние несколько недель этот случай стал вторым, когда покупатели обнаруживали иглы в клубнике. Ранее острые предметы были найдены в ягодах, купленных в магазине в районе Фэрфилд.

В сентябре 2018 года швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего зафиксировали 230 подобных случаев. По этому делу была арестована работница одной из ферм Ми Ут Чинь, которая сейчас ждёт приговора суда.