В Австралии снова нашли иглы в клубнике

Австралийская полиция начала расследование по факту двух случаев обнаружения швейных игл в свежей клубнике. Об этом сообщает ABC со ссылкой на пресс-службу полиции.
Жительница Мельбурна Скай Уилсон-Райт отмечала своё 30-летие. На праздник был куплен клубничный торт, женщина откусила одну из ягод и ужаснулась, почувствовав в ней иглу. Полицейские выяснили, что клубника была куплена в супермаркете Coles в северной части города. Позже она была покрыта шоколадом в другом месте и помещена на торт.
За последние несколько недель этот случай стал вторым, когда покупатели обнаруживали иглы в клубнике. Ранее острые предметы были найдены в ягодах, купленных в магазине в районе Фэрфилд.
В сентябре 2018 года швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего зафиксировали 230 подобных случаев. По этому делу была арестована работница одной из ферм Ми Ут Чинь, которая сейчас ждёт приговора суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram