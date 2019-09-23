В Минфине назвали число чиновников в России

Суммарная доля госслужащих составляет 1,7% от всего населения, занятого в экономике.

На сегодняшний день в России около 855 тысяч госслужащих — это 163 чиновника на десять тысяч населения.

— Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов, — сообщила РИА "Новости" первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

Нестеренко отметила, что к чиновникам также относят всех работников государственных и муниципальных органов, а их примерно 2,4 миллиона человек. В таком случае получается, что на десять тысяч населения России приходится 163 чиновника.

Напомним, ранее Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года начнётся массовое сокращение чиновников. По её словам, если этого не сделать, то на их зарплату будет необходимо находить дополнительные 100 миллиардов рублей ежегодно.