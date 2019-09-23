Путин поручил изменить закон для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести поправки в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке. Как сообщается на сайте Кремля, эту задачу лидер страны поставил по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

В распоряжении говорится, что кабмин должен внести изменения в законодательство, которые предусматривают субсидирование ставки до двух процентов годовых по ипотечным кредитам молодых семей в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья. Речь идет про Дальний Восток.

Правительству также дано поручение направить средства госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В ходе пленарного заседания ВЭФ лидер страны отмечал, что цель этой программы — привлечение в регион квалифицированных кадров.