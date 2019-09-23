Двое взрослых и ребёнок пострадали в результате падения деревьев в Москве

По предварительным данным, мощные порывы ветра в разных районах города повалили не менее восьми деревьев.

В разных районах Москвы мощные порывы ветра повалили не менее восьми деревьев, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Зарегистрировано падение восьми деревьев. Пострадали три человека, в том числе один ребёнок, — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Отмечается, что пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Также неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки 44 рейсов в столичных аэропортах, ещё 12 были отменены.

Ранее Лайф сообщал, что Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень опасности в столице из-за сильного ветра. Предупреждение действует до вечера 23 сентября.