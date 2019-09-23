В Туле шестой день ищут пропавшую 14-летнюю девочку

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В городе Щёкино Тульской области пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщает телеканал "Первый тульский".

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-86.userapi.com/c857620/v857620939/812f4/kmZ73lCMD6A.jpg" target="_blank">Поисковый отряд &#34;Лиза алерт&#34; г. Тула</a></p>

О местонахождении Олеси ничего не известно с 18 сентября. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Сообщается, что пропавшая была одета в белую футболку, чёрную кофту, пятнистые коричнево-чёрные штаны и белые кроссовки с коричневыми вставками. У девочки ростом 160 сантиметров худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы ниже плеч.

Отмечается, что Олеся нуждается в медицинской помощи. Полиция и волонтёры ведут активные поиски пропавшей.

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