Путин назвал онкологические заболевания вызовом для всего человечества

По словам главы государства, выстраивание передовой системы онкологической помощи — ключевое направление в развитии российского здравоохранения.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Второго международного форума онкологии и радиологии. Глава государства отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетом государственной политики РФ.

— Тяжёлые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний — сегодня это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Владимира Путина, Россия открыта для такого партнёрства, а выстраивание передовой, ориентированной на интересы пациента системы онкологической помощи — ключевое направление в развитии российского здравоохранения.

Второй международный форум онкологии и радиологии проходит в Москве с 23 по 27 сентября.