Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российского "Интуриста"

Российская "дочка" туроператора продолжит отправлять путешественников на отдых в штатном режиме.

Банкротство британского туроператора Thomas Cook никак не скажется на работе её дочерней российской компании "Интурист".

— Туроператор "Интурист" является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у "Интуриста" и глобального Thomas Cook также используются разные, — сообщил "Вестнику АТОР" исполнительный директор компании Сергей Толчин.

Также он добавил, что "Интурист" работает в обычном режиме и все дальнейшие планы на сезон в силе.

Ещё один дочерний туроператор "Библио-Глобус", который Thomas Cook приобрела в 2019 году, пока не комментирует ситуацию.

Сегодня старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. На сегодняшний день более 600 тысяч её туристов находятся в разных странах мира. Туроператору требовалось 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства.