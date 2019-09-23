Российские невесты "постарели" на восемь лет

Основные причины более поздних браков — это получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, желание пожить в своё удовольствие.

В России за восемь лет увеличился среднестатистический возраст невест. Данные отчёта Росстата публикует РИА "Новости".

Так, последние несколько лет россиянки всё чаще выходят замуж в возрасте 25–34 лет, в то время как восемь лет назад соотечественницы решались на брак в 18–24 года. Также эксперты заметили, что россиянки чаще стали выходить замуж после 35 лет.

Отмечается, что в отношении мужчин ситуация наблюдается более стабильная. Предложение руки и сердца по-прежнему россияне делают в 25–34 года.

По словам заведующей лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой, тенденция объясняется тем, что молодые люди по разным причинам стараются отсрочить вступление в брак.

— Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в своё удовольствие, — заявила она.

При этом Егорова подчеркнула, что в последние годы также увеличивается число пар, не регистрирующих браки. Как сообщает ТАСС, за восемь лет количество зарегистрированных браков снизилось на 32%.

Ранее специалисты ведомства сообщили, что в России сократилось число разводов.