Число больных туберкулёзом в России снизилось в два раза за 10 лет

Число заболевших туберкулёзом в России снизилось за последнее десятилетие почти в два раза. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в своём докладе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

— Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулёза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность — в три раза, — цитирует ТАСС министра.

Скворцова отметила, что в 2019 году смертность от болезни сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также глава Минздрава сообщила, что в 2018 году профилактические медосмотры прошло 107 миллионов человек, то есть 73% населения страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России фиксируется 98% случаев заболевания туберкулёзом от их общего числа.