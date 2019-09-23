СКР раскрыл детали убийства Михаила Круга и назвал имя киллера

В 2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах преступления и допросили членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова.

Следователи в мельчайших подробностях восстановили картину совершённого 17 лет назад убийства популярного певца Михаила Круга. Также было названо имя убийцы, сообщает СКР.

— 30 июня 2002 года, в день празднования Дня города Твери, в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в посёлке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления и один из них совершил убийство певца, — напоминают в СКР.

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев дал признательные показания о нападении на дом шансонье. Он рассказал, что проник в дом Круга по указанию криминального авторитета, известного как Лом. Вместе с ещё одним членом банды Дмитрием Веселовым они должны были лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место кражи. При этом самого певца с семьёй дома не должно было быть.

— Убийство певца не планировалось... Однако Михаил Круг с семьёй неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к тёще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа, — выяснили следователи.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года ещё одним участником банды "Тверские волки", с учётом его смерти принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.