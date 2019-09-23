СК: Фанат Михаила Круга отомстил убийце певца, застрелив его

Александр Осипов состоял в банде "Тверские волки" и сейчас отбывает пожизненное заключение.

Убийцу Михаила Круга — члена банды "Тверские волки" Дмитрия Веселова — застрелил другой участник группировки, Александр Осипов. Он признался следователям, что был фанатом певца и таким образом отомстил Веселову за расправу над шансонье. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

— Узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, (Осипов. — Прим. ред.) застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области, — говорится в сообщении следователей.

Убийца Круга был застрелен в марте 2003 года, спустя почти год после расправы над шансонье. Сам Осипов был приговорён к пожизненному заключению.

Сегодня в СКР раскрыли детали убийства известного певца. В ведомстве также добавили, что с учётом смерти Веселова следствие приняло решение прекратить уголовное дело и уголовное преследование.

Напомним, Михаила Круга (настоящая фамилия исполнителя — Воробьёв) обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года, после того, как музыкант вернулся с концерта, посвящённого Дню города.