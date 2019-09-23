В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба" из-за нелегальной врезки

На территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба" из-за незаконной врезки. Об этом сообщается на сайте местного оператора "Дружбы" компании Pern.
Отмечается, что утечка произошла вечером 22 сентября недалеко от города Тлущ под Варшавой. По данным оператора, инцидент произошёл в результате попытки сделать врезку в трубопровод. Сырьё разлилось на площади около 30 квадратных метров. Сообщается, что утечка была ликвидирована, а работа магистрали восстановлена.
Как сообщал Лайф, в апреле произошёл ещё один инцидент с "Дружбой". На участке Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. В июле в Литве был задержан и арестован бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко.
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