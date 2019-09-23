Кудрин отреагировал на слова Шойгу о расходах на оборону

Глава Счётной палаты заявил, что ситуация уже нормализовалась и в дальнейшем снижении расходов нет необходимости.

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о текущих расходах страны на оборону. Свою точку зрения он выразил в "Твиттере".

Ранее Сергей Шойгу заметил, что российским экономистам стоит беспокоиться о том, как избежать маленьких доходов, а не думать о больших тратах. Таким образом он ответил на просьбу журналиста "Московского комсомольца" оценить слова Кудрина о том, что текущий уровень оборонных расходов — "неподъёмное бремя для России".

По словам Кудрина, его удивил такой вопрос Шойгу, так как ситуация уже нормализовалась и в дальнейшем снижении расходов нет необходимости.

— Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность, — написал он.

В подтверждение своих слов он добавил к сообщению график расходов на оборону, демонстрирующий снижение трат с 4,4% ВВП в 2016-м до 2,7% в 2018 году.

Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) September 22, 2019

Лайф также сообщал, что в интервью для издания Шойгу исключил вероятность полномасштабной войны в мире.