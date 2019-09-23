СКР показал видео следственного эксперимента в доме Михаила Круга

СК РФ разместил на официальном ютуб-канале видеоролик следственного эксперимента в доме убитого в 2002 году певца Михаила Круга.
Напомним, ранее были раскрыты обстоятельства преступления и назван убийца. Им оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Изначально злоумышленники хотели только ограбить дом шансонье, но внезапно вернувшиеся хозяева застали грабителей врасплох.
Самого Веселова убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, оказавшийся поклонником творчества Круга. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram