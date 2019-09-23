Житель Саратовской области убил пожилого отца электрическим током

О преступлении в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила его тело дома. Женщина также вызвала скорую.

22-летний житель города Балакова в Саратовской области убил собственного отца электрическим током. О происшествии сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

— По версии следствия, 19 сентября в утреннее время 22-летний житель города Балакова, находясь в квартире со своим 70-летним отцом, используя самодельное устройство, нанёс ему удар электрическим током, — отметили в ведомстве.

Мужчина скончался на месте. Его тело нашла вернувшаяся домой жена, она же вызвала полицию и скорую. Позднее судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть пенсионера наступила в результате воздействия тока.

Сейчас его 22-летний сын задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи уточняют все обстоятельства трагедии.