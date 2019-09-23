Полчища божьих коровок атаковали города Сибири — видео

Жители сразу нескольких городов Сибири подверглись нашествию божьих коровок. Насекомые атаковали Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск.

— Это реальное ЧП. Они просто повсюду: в квартире, в еде, в машине, — пожаловалась жительница Ленинск-Кузнецкого.

В столице Кузбасса предполагают, что жуки появились из-за бабьего лета. Их гипотезу подтвердил доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Дмитрий Сущёв.

— Чтобы успешно перезимовать, они ищут разные укрытия. Это могут быть дупла деревьев, здания, а также различные сооружения. В том числе они забираются под карнизы — туда, где теплее. Осенью начинается их массовый лёт, — цитирует "Газета Кемерова" учёного.

Новосибирцы также оказались недовольны пятнистыми гостями, сообщает издание om1.

— Это просто невероятное количество насекомых. Раньше у нас никогда не было этого, — сказала одна из жительниц города.

По словам энтомолога Виталия Нестерова, раньше коровки зимовали в горах и лесах, а теперь используют для этого многоэтажки.