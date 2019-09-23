Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейк-ньюс

Глава РКН считает, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации — общемировая проблема.

Роскомнадзор готов создать на своём сайте список распространителей недостоверной информации. В него могут попасть издания, интернет-сообщества и отдельные лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы доклада главы РКН Александра Жарова к форуму Союза журналистов России "Вся Россия".

В перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Также приводится статистика: с начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры относительно 47 интернет-страниц с фейковой информацией. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Сейчас все эти сообщения удалены.