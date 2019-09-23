Украинский подросток угнал у деда авто и устроил ДТП с четырьмя жертвами

В Чернигове подросток врезался в дерево на дедушкином автомобиле, в результате ДТП погибло четыре человека. О трагедии сообщили в пресс-службе местного главка Нацполиции.
Водитель, который только собирался получить водительское удостоверение, взял дедушкин Volkswagen Passat и поехал кататься с друзьями. Во время спуска с холма он не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в дерево, съехав с проезжей части. В результате столкновения скончался и сам виновник аварии, и три его пассажира.
— Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться живой, её госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы, — говорится в заявлении ведомства.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлёкшее гибель нескольких лиц". В процессе досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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