Медведев доложил Путину, что бюджет на три года будет профицитным

Об этом премьер сообщил на рабочей встрече с президентом РФ, где обсуждались основные направления денежной политики.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил параметры федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов.

— Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причём в течение всех ближайших трёх лет, — цитирует Медведева официальный сайт Кремля.

Премьер-министр сообщил, что 20 сентября на заседании правительства был рассмотрен бюджетный пакет, который включает в себя прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Медведев отметил, что самая большая статья — это социальная сфера. В следующем году планируется в два раза увеличить расходы в сфере здравоохранения. Более чем на 20% повысится ассигнование на демографию и образование. А финансирование науки и экологических программ возрастёт в два раза.

— Отдельно занимались и готовы будем доложить предложения, направленные на улучшение качества первичной медицинской помощи, — добавил премьер.

Глава государства в свою очередь выразил пожелание, чтобы после принятия бюджета внимание было сосредоточено на "разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования".

— Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития, — добавил Путин.