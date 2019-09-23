Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

9

Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

Мосгорсуд признал законным решение об аресте банковского счёта НКО "Фонд борьбы с коррупцией" и запрет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля 2020.

Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заявили агентству РИА "Новости" в суде.

Арест на счета был наложен в августе. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, которые имеют отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег. В СКР отмечают, что средства были приобретены заведомо преступным путем.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×