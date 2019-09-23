Мосгорсуд признал законным арест счетов ФБК

Мосгорсуд признал законным решение об аресте банковского счёта НКО "Фонд борьбы с коррупцией" и запрет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля 2020.
— Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заявили агентству РИА "Новости" в суде.
Арест на счета был наложен в августе. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, которые имеют отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег. В СКР отмечают, что средства были приобретены заведомо преступным путем.
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