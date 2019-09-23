В детском магазине Ставрополя нашли игрушечного Усаму бен Ладена

88

Фото © VK / "Регион-26 | Ставрополь"

В одном из детских магазинов Ставрополя продаётся игрушечная фигурка террориста Усамы бен Ладена. Фотографию пластмассового экс-главаря "Аль-Каиды"* опубликовали в паблике "Регион-26" в соцсети "ВКонтакте".

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/city_26" target="_blank">Регион-26 | Ставрополь&#34;</a></p>

В комментариях пользователи сообщили, что фигурка продаётся в магазине под названием "Карапуз". Её цена составляет около 5000 рублей. Также там сообщили, что имеются и другие конфигурации игрушки.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/city_26" target="_blank">Регион-26 | Ставрополь&#34;</a></p>

Жители Ставрополя возмутились, узнав, что в детском магазине их города продаются такие товары, и выразили надежду, что правоохранительные органы разберутся с этим в ближайшее время.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×