Сирийцы выдавали себя за украинских волейболистов, чтобы попасть в Швейцарию

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Фото © Ελληνική Αστυνομία

Правоохранители установили, что задержанные не имеют никакого отношения к спортивному клубу и решились на обман, чтобы улететь в другую страну.

Десять выходцев из Сирии пытались улететь из Греции в Швейцарию под видом украинских волейболистов. Об инциденте сообщает пресс-служба греческой полиции.

<p>Фото © <a href="http://www.astynomia.gr/" target="_blank"><ins>Ελληνική Αστυνομία</ins></a></p>

В ведомстве отметили, что мужчины не только переоделись в одинаковые костюмы и взяли с собой мячи, но и раздобыли загранпаспорта. В ходе проверки выяснилось, что задержанные не имеют никакого отношения к спортивному клубу и решились на обман, чтобы незаконно покинуть страну.

Правоохранители уверены, что документы были либо украдены, либо получены незаконным путём. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.

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