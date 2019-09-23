Сирийцы выдавали себя за украинских волейболистов, чтобы попасть в Швейцарию

Правоохранители установили, что задержанные не имеют никакого отношения к спортивному клубу и решились на обман, чтобы улететь в другую страну.

Десять выходцев из Сирии пытались улететь из Греции в Швейцарию под видом украинских волейболистов. Об инциденте сообщает пресс-служба греческой полиции.

В ведомстве отметили, что мужчины не только переоделись в одинаковые костюмы и взяли с собой мячи, но и раздобыли загранпаспорта. В ходе проверки выяснилось, что задержанные не имеют никакого отношения к спортивному клубу и решились на обман, чтобы незаконно покинуть страну.

Правоохранители уверены, что документы были либо украдены, либо получены незаконным путём. В настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.