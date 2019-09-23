В пермском детском саду малыши спали на полу и заболели коклюшем

В частном детском саду "Апельсин" в Перми воспитанники спали прямо на полу, в результате чего заболело несколько малышей. После этого детское учреждение закрыли, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

— После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение, — говорится в сообщении.

Также в ФССП отметили, что конструкция окон в помещении детсада не предусматривает возможность проветривания. Кроме того, в учреждении не организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, редко меняется постельное бельё и неправильно хранятся продукты.

Владельца детского сада признали виновным, работу дошкольного учреждения теперь приостановят на 30 дней.

Однако, как сообщает "360", директор "Апельсина" Лилия Михайлова заявила, что информация о заболевании детей коклюшем "высосана из пальца".