Xiaomi и автопроизводитель Haval объявили о партнёрстве в России

Xiaomi объявила о сотрудничестве с автопроизводителем Haval на территории России. Ни одна из сторон пока не анонсировала ни одного продукта, но обе намекают на грандиозные проекты в будущем. Ранее Xiaomi совместно с другим вендором выпустила "умный" автомобиль.

Сегодня глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань объявил о партнёрстве с китайским автопроизводителем Haval на территории России. Юй Мань назвал Haval "хорошими друзьями", с которыми Xiaomi надеется добиться новых успехов на российском рынке.

— Мы уже договорились о дальнейших планах, поэтому советуем вам ждать интересных новостей, — заявил Юй Мань.

Чэн Сяогуан, генеральный директор ООО "Хавейл моторс рус", также позитивно оценил новое партнёрство в России. Он уверен, что вместе они "расширят свои горизонты в России и выйдут на новые рубежи".

— Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия. Это партнёрство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты, — заявил Сяогуан.

Конкретных анонсов, увы, ни у одной из сторон не случилось. Но напомним, что ранее в Китае вышел внедорожник FAW Bestune T77 с электроникой от Xiaomi. Вполне возможно, что российских поклонников Xiaomi в ближайшем будущем ждёт аналогичная коллаборация с Haval.