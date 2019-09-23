В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В ночь с 23 на 24 сентября жителей столицы и Подмосковья ожидают сильные заморозки, в связи с ухудшением ситуации объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

— Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период предупреждения — с 0:00 до 7:00 24 сентября, — приводит выдержку из сообщения агентство городских новостей "Москва".

Синоптики отметили, что в ближайшую неделю снега в столице не ожидается.

Ранее Лайф писал, что в понедельник в Москву придут первые ночные заморозки. Также сообщалось, что характерная для октября погода задержится в столице минимум на неделю.