Синоптики пообещали возвращение бабьего лета в октябре

А сегодня началась астрономическая осень: ночное выхолаживание становится всё более ощутимым, а дневной прогрев, напротив, всё менее заметным.

На смену осенней дождливой и пасмурной погоде в Центральную Россию всё-таки придёт бабье лето. Однако, по прогнозам синоптиков, до конца сентября потепления ждать не стоит.

— По предварительным расчётам, в первой декаде — первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно тёплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порталу 360.

Последняя неделя сентября тем не менее порадует отсутствием осадков. Синоптики обещают преимущественно солнечную сухую погоду, однако температура воздуха будет достаточно низкой, поскольку сегодня началась астрономическая осень: ночное выхолаживание становится всё более ощутимым, а дневной прогрев, напротив, всё менее заметным.

В Москве в ночь на вторник воздух остынет до отметки около 0 °C, по области от — 3 до +2 °C и без осадков. Днём во вторник и среду местами прогнозируются осадки, но совсем не большие, а температура составит +7–9 °C в мегаполисе и до +10 C° в Подмосковье. В четверг ночь такая же, как и накануне, а днём станет на градус теплее. В пятницу и субботу в столичном регионе без осадков, ночью от –2 до +3 C°, днём немного теплее — до +12 C°.

К слову, ещё недавно москвичам посоветовали больше не ждать бабьего лета. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, летнее тепло окончательно покинуло столичный регион в этом году и никакого бабьего лета больше не предвидится.