В Шереметьево чемодан совершил "побег" прямо по лётному полю — видео

Сотрудники аэропорта Шереметьево запечатлели "побег" чемодана прямо по лётному полю. На кадрах видно, как подхваченный ветром чемодан, кружась, катится по полю под изумлённые возгласы очевидцев.
В пресс-службе воздушной гавани Лайф заверили, что "беглец" не принадлежал никому из пассажиров.
— Есть определённые критерии. Чемодан, судя по всему, достаточно лёгкий, поскольку его так несёт ветром. И подобного рода чемоданы чаще всего бывают у членов экипажа, — отметили представители аэропорта.
Также в Шереметьево подчеркнули, что небольшой инцидент не повлёк за собой серьёзных происшествий и не причинил никому вреда.
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