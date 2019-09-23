В Шереметьево чемодан совершил "побег" прямо по лётному полю — видео

На кадрах видно, как подхваченный ветром чемодан, кружась, катится по полю под изумлённые возгласы очевидцев.

Сотрудники аэропорта Шереметьево запечатлели "побег" чемодана прямо по лётному полю. На кадрах видно, как подхваченный ветром чемодан, кружась, катится по полю под изумлённые возгласы очевидцев.

В пресс-службе воздушной гавани Лайф заверили, что "беглец" не принадлежал никому из пассажиров.

— Есть определённые критерии. Чемодан, судя по всему, достаточно лёгкий, поскольку его так несёт ветром. И подобного рода чемоданы чаще всего бывают у членов экипажа, — отметили представители аэропорта.

Также в Шереметьево подчеркнули, что небольшой инцидент не повлёк за собой серьёзных происшествий и не причинил никому вреда.