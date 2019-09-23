Психолог назвала причины "старения" российских невест

Отчасти женщины стали выходить замуж в более старшем возрасте из-за изменений в менталитете. Нынешнее поколение людей хочет подольше пожить для себя.

Гражданский брак является причиной, по которой россиянки стали выходить замуж в более позднем возрасте. Многие пары хотят проверить свои отношения, прежде чем скреплять их штампами, рассказала семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН.

— Многие думают о том, что они пока не готовы рожать детей, что они ещё не заработали на квартиру, что у них нет какого-то постоянного статуса, что хотят получить образование. Пока люди не рожают детей, очень многие предпочитают не расписываться официально, — отметила психолог.

Бояринова добавила, что также на "старение" невест повлияли изменения в менталитете общества. Сейчас люди хотят подольше пожить для себя, увидеть мир, создать какое-то дело, а уже потом заниматься семейным вопросом.

Напомним, ранее Росстат опубликовал отчёт, согласно которому средний возраст российской невесты увеличился на восемь лет.