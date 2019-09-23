Самолёт экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия у пассажирки

Самолёт рейсом Санкт-Петербург — Наманган (Узбекистан) авиакомпании "Уральские авиалинии" экстренно сел в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие у пассажирки с гипертонией. Об этом в Куйбышевской транспортной прокуратуре сообщили РИА "Новости".

По данным ведомства, речь идёт о рейсе У6 2509. Незапланированная посадка состоялась в аэропорту Курумоч в 08:15 мск.

Пассажирке оказали всю необходимую помощь, после чего экстренно госпитализировали. Самолёт же отправился в пункт назначения.