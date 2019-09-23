Эксперты рассказали, где в России продают самые дорогие и дешёвые бананы

Бананы начали дорожать текущей зимой, до максимальных значений цены дошли в апреле, а затем последовал медленный спад.

За последний год цена на бананы в России в среднем выросла на 13,7% — до 74 рублей за килограмм. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Самые дорогие бананы — традиционно на севере страны. Так, в Анадыре в августе килограмм этих фруктов можно было купить за 358 рублей, в Зырянке — 303,5 рубля, в Усть-Нере — 190 рублей, в Мирном — 187 рублей. В Сусумане Магаданской области стоимость составила 182,5 рубля, в Олекминске — 180 рублей, в Усть-Омчуге — 177,6 рубля, в Вилюйске — 168 рублей, в Магадане — 157,23 рубля, в Якутске — 151 рубль.

А наиболее дешёвыми тропические фрукты оказались в Дзержинске Нижегородской области — 54,5 рубля, в Клинцах — 55 рублей, в Валдае — 55,8 рубля, в Воткинске — 56,5 рубля, а также в городе Кингисеппе — 56,7 рубля, в Пензе и Мценске — по 57,4 рубля.

Среди причин роста стоимости бананов эксперты прежде всего называют проблемы с поставками, а также погодные условия в странах-импортёрах.

— Плантаторы пытаются выстроить сборы так, чтобы основные объёмы отправлять зимой. Однако на это существенно влияют погодные условия. В частности, в начале прошлого года мы наблюдали резкий скачок цен, а потом их падение. А затем началось новое повышение, вызванное засухой, ураганами и другими факторами в регионах, где выращивают бананы, — рассказала руководитель агентства FruitNews Ирина Козий.

При этом, по её словам, существенных скачков цен в этом сезоне ждать не стоит.