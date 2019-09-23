В Забайкалье судят врача-алкоголика за смерть ребёнка при родах

Ранее доктор уже привлекался к уголовной ответственности за украденную в магазине бутылку водки.

Чернышевский районный суд Забайкальского края начал рассмотрение дела врача, обвиняемого в гибели ребёнка при родах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В марте 2018 года Марина С. поступила в приёмное отделение больницы посёлка Чернышевск на дородовую госпитализацию. Ночью она проснулась от сильных болей в животе. Врач появился только к девяти утра.

В материалах дела сказано, что он пришёл в больницу с "характерным запахом перегара и отсутствующим взглядом". Он осмотрел беременную, когда ребёнок не продвигался по родовым путям уже час. Вместо кесарева сечения доктор принял решение о традиционных родах. Также он назначил женщине препарат для усиления родовой деятельности.

Ребёнок появился на свет ближе к обеду — мёртвым. Из обвинительного заключения следует, что малышка погибла на фоне острой гипоксии по причине длительного нахождения в утробе матери. Также судмедэксперты выяснили, что на этапе наблюдения в Чернышевской больнице у женщины не была диагностирована хроническая гипоксия плода.

Отмечается, что подсудимый врач находится на учёте в Краевом наркологическом диспансере с июня 2015 года. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, когда украл в магазине бутылку водки. Также он часто был замечен за рулём в пьяном виде. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.